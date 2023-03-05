За сутки в Коми 98 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 5 марта, в Коми зафиксировали 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 195 318 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 95 человек. За всем время удалось вылечить 191 328 пациентов. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3263 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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