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Общество5 марта 2023 8:20

За сутки в Коми 98 человек заразились коронавирусом

Новых смертельных случаев не произошло
Источник:kp.ru
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на воскресенье, 5 марта, в Коми зафиксировали 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 195 318 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 95 человек. За всем время удалось вылечить 191 328 пациентов. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3263 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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