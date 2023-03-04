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Здоровье4 марта 2023 11:00

В Коми коронавирусом заболели более 195 тысяч человек

Актуальные данные по состоянию на 4 марта 2023 года
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми обнаружено еще 93 факта заболевания коронавирусом, что является резким скачком суточного прироста инфицированных. Для сравнения, днем ранее был диагностирован 81 случай заболевания. Показатель заражения за все время пандемии достиг 195 220 человек.

Выздороветь удалось 191 233 жителям Коми. Данный показатель за сутки увеличился на 153. В то же время на больничные койки попали еще девять пациентов.

Всего жертвами инфекции были официально признаны 3 263 человека.

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