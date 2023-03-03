Жителям Коми рассказали, сколько раз в год нужно сдавать анализ крови

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Жителям Коми хотя бы раз в год необходимо сдавать анализ крови. Такую рекомендацию дал гематолог Минздрава Коми Андрей Пройдаков.

По словам специалиста, исследование стоит пройти, если есть настораживающие симптомы, предрасположенность к раку и в профилактических целях раз в год. Продайков отметил, что паниковать и «ловить рак» не стоит, вместо переживаний следует придерживаться ЗОЖ и рекомендаций врачей.

- Я за разумный подход. Рекомендую сдавать общий анализ крови хотя бы раз в год, а также в случае появления симптомов. «Ловить рак» и сдавать часто – не нужно. Острый лейкоз, например, развивается в течение нескольких дней. Лучше стараться вести здоровый образ жизни.

Гематолог также перечислили симптомы, которые должны насторожить человека.

– Болезни системы крови, как правило, «невидимы и немы». Специфических жалоб, которые говорят, что человеку точно надо идти к гематологу, практически нет. На что обратить внимание, первое – если у человека есть общая слабость, утомляемость, ухудшение памяти, снижение работоспособности, сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос. Второе: онконастороженность. Вот на что нужно обратить внимание: длительное или периодическое беспричинное повышение температуры тела; беспричинное увеличение лимфатических узлов нескольких групп; кожный зуд; обильная ночная потливость («просыпаюсь в луже»). Такие симптомы, особенно если есть только один, еще не означают наличие рака, но на всякий случай лучше провериться. Третье – плохая свертываемость крови. О ней может говорить образование синяков без причины, частые носовые кровотечения, кровотечения из порезов более 15—20 минут, – заключил специалист.

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