В Сыктывкаре назвали перспективные районы для строительства деревянных домов

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Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг назвал перспективные районы для деревянного домостроения. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Коми Гор».

Главный архитектор отметил, что из деревянных конструкций можно строить как жилые дома, так и социальные объекты. Рунг рассказал, что технологии разрабатываются так, чтобы дома строили быстрее. Архитектор пояснил, что сами детали делают на заводе. На месте ведется лишь сборка. Процесс ускоряется примерно двое. Энергоэффективность деревянных домов выше, чем у кирпичных, однако их все равно придется утеплять снаружи. Объекты строят на железобетонном фундаменте.

Однако сейчас деревянные конструкции дороже кирпича. При этом производитель ставит цель удешевить и создание панелей, и стройку с ними.

В Сыктывкаре рассматривают под деревянное домостроение Краснозатонский и Верхнюю Максаковку. Там достаточно аварийных домов под снос. Кроме того, по словам Рунга, там люди всегда жили в деревянных домах небольшой этажности.

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