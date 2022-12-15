В Коми купить или построить жилье можно при поддержке государства

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В Коми приобрести или построить жилье можно при поддержке государства. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Руководитель региона Владимир Уйба отметил, что благодаря господдержке финансовая нагрузка на семьи уменьшаться, а ипотека становится более доступной. В Коми компенсируют часть затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство. В итоге ставки снижаются на 5,5%.

Еще один вид поддержки – это погашение части жилищного кредита. Благодаря этому около 3 тысяч человек погасили займы. Такую поддержку предоставляют семьям, в том числе одиноким родителям, при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. При рождении второго ребёнка возмещается 50% стоимости социальной нормы жилья, то есть 9 квадратных метров, а при рождении третьего и детей – 100 %, то есть 18 квадратных метров.

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