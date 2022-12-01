Жители Херсона могут получить жилищный сертификат в Коми

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Жители Херсонской области могут получить жилищный сертификат на покупку квартиры в Коми. Соответствующий проект постановления опубликовал республиканский Минстрой.

Документ вводит порядок оказания поддержки жителям части Херсонской области, которые вынужденно покинули постоянное место жительства. Согласно проекту постановления, люди могут получить единовременную выплату на обзаведение имуществом. Ее размер составляет 100 тысяч рублей. Вторая мера поддержки - выплата на покупку жилья на основании жилищного сертификата.

Деньги выделят из республиканского бюджета. Размер выплаты будет рассчитываться на основе стоимости одного квадратного метра. Стоимость будет умножаться на площадь. Сертификат будет действовать семь месяцев с даты выдачи. Обсуждение проекта завершится 9 декабря.

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