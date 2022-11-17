В Коми 7 тысяч человек переселят из аварийного жилья

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К 2024 году в Коми более 7 тысяч человек планируют переселить из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

Как рассказали в ведомстве, с начала 2019 года до конца 2024 года в Коми должны расселить как минимум 128 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В общей сложности там живут не менее 7140 человек. За три года должны переселить 5040 человек. По плану расселят 90 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.

За три квартала 2022 года расселили 69,7 тысяч квадратных метров. Это 77% от плана, За это же время пересилили 3 347 человек, что составляет 66,4 % от целевого показателя. В этом году в Печоре снесли пять аварийных домов. Еще столько же демонтируют до конца года.

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