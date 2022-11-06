В Коми отказались покупать 18 квартир для переселенцев из аварийного жилья

Фото: архив КП

Администрация Ижемского района отказалась покупать 18 квартир для переселенцев из ветхого аварийного жилья. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Начальная цена закупки составляла 40,2 миллиона рублей. 18 жилых помещений в доме в Щельяюре предназначены для людей, живущих в ветхом жилье. Их должны предоставить в муниципальную собственность до 20 декабря. Для переселенцев собирались купить четыре трехкомнатные квартиры, шесть двухкомнатных, а также восемь однокомнатных. Администрация Ижемского района решила отменить электронного аукциона.

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