«Одесский соловей»: Римма Шилова из Коми угостила Андрея Малахова хариусом и провела конкурс песен в эфире

Римма Шилова - боевая дама. Фото: соцсети.

И снова наши на федеральном канале! Жительница Нижнего Одеса Сосногорского района Римма Шилова стала героиней передачи Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1». Клубный работник, рыбачка и просто хороший человек Римма покорила всех собравшихся! Кстати, участница передачи поёт и на русском, и на коми языках с шести лет. Римма Шилова исполнила душевную русскую песню, а также подарила Андрею Малахову хариус собственного улова и организовала для других приглашенных конкурс.

На программе режиссёр массовых мероприятий нижнеодесского клуба по коми традиции приехала в гости к Андрею Малахову с щедрыми гостинцами – она достала пакетик с замороженным хариусом, пакетик с копчёным, а к рыбке ещё и наливку подарила.

Съёмочная группа выехала в Сосногорский район, чтобы прикоснуться к жизни нашей землячки, и сразу отправились с ней и её мужем Алексеем на рыбалку. Супруги признались, что бывают ловят до 10 килограммов рыбы, коптят её сразу же на природе – на щепе. Секретный ингредиент, который делает копчённую рыбу безупречной... – пиво! После рыбалки Шиловы вместе со съёмочной группой отправились в клуб на дискотеку, где местные признались, что зовут Римму «Одесский соловей».

Алексей смеётся, что сначала полюбил Римочку за её красивые ноги, а потом уже разглядел её добрую душу, счастлив с ней и любит её всю жизнь, и готов терпеть её ещё лет 30-40. Ведь как признаётся сама Римма Шилова в доме она командир!

На телепередаче она проявила свои организаторские качества и сразу же в эфире провела конкурс песен, который лихо подхватили другие участники. И полились по кругу песни об осени...

На передаче у Андрея Малахова всегда в тёплой и доброй обстановке собираются талантливые люди со всей России, поют песни, рассказывают о себе и своей малой родине. Из Коми уже приезжали на «Песни от всей души» Владимир Трошев с коллективом «Исерга», ведущий тогда просто влюбился в нашего Вову и даже захотел отправить своего ребёнка к нему на воспитание.

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