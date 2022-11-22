В Коми вырос показатель смертности от COVID-19

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В Коми уровень заболеваемости коронавирусом остается на неизменно стабильном и низком уровне. Это следует из данных, озвученных оперштабом России. За сутки было отмечено чуть более 50 случаев заболевания ковидом.

Так, в республике в общей сложности зарегистрировано 190 547 фактов заражения коронавирусом, в том числе 53 – за последние сутки. Выписано по выздоровлению за период пандемии 186 310 пациентов, из них 77 побороли болезнь за последние 24 часа.

Также сообщается, что скончалось от инфекции с начала пандемии 3 243 человека, в том числе за сутки – один. В стационары Коми были госпитализированы еще 20 зараженных.

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