Ветреная и морозная погода ждет жителей Коми 23 ноября

Фото: архив "КП"

В Коми продолжают крепнуть морозы. Согласно последним данным синоптиков, в республику пришла настоящая зима с аномально низкими температурами.

В среду, 23 ноября, жителей Коми ожидают ветра, туман, гололед и 30-градусные значения на столбике термометра.

- Облачно с прояснениями. Местами небольшой, днем в Воркутинском районе умеренный снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман. Ветер переменный 1-5 м/с, на крайнем северо-востоке Ю, ЮЗ 5-10 м/с. Температура ночью в восточных районах -27...-32, местами -17...-22, в западных районах -9...-14, при прояснении -19...-24, днем -6...-11, в отдельных районах -16...-21°С, - пообещали метеорологи.

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