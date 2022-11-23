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Здоровье23 ноября 2022 8:16

Очередная смерть от коронавируса была официально подтверждена в Коми

Показатель летальности вновь вырос
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных COVID-19 выросло за сутки на 56 новых случаев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За все время пандемии коронавирус был диагностирован у 190 603 жителей Коми, 186 395 из которых сумели побороть болезнь. Показатель выздоровления вырос за сутки на 85 фактов.

Жертвами инфекции стали 3 244 пациента. За последние 24 часа показатель смертности вырос на один летальный исход.

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