Снег и морось накроют Коми 24 ноября

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В Коми озвучен свежий прогноз погоды на 24 ноября. По данным синоптиков, в четверг жителей республики ожидает пасмурный и ветреный день, который принесет пару неприятных сюрпризов.

Ожидается, что в регионе выпадут осадки - снег и морось. К тому же, ситуация на дорогах будет оставлять лучшего: метеорологи предупреждают о гололеде и тумане.

- В четверг, 24 ноября, будет облачно с прояснениями. В северных районах небольшие, местами умеренные осадки, в южных — временами небольшие осадки (снег, морось). В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман. Ветер на севере З, СЗ, на юге — СВ 5-10 м/с. Температура ночью и днем -12...-17, днем местами -6...-11, в центральных и восточных районах, кроме крайнего северо-востока, ночью -18...-23, при облачных прояснениях до -33 градуса, - предоставили подробный метеорологический прогноз специалисты.

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