Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 10:07

В Коми 21 человек попал в больницы с полученными из-за гололеда травмами

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми за неполный ноябрь уже 30 человек пострадали из-за гололеда, а каждый третий попал в больницу с травмами. Такие данные озвучил главный врач Центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин.

По его словам, чаще всего опасность поджидает жителей Коми на ступенях лестниц и на остановках общественного транспорта.

Медик дал жителям республики ценные советы и напомнил, что при получении травм срочно необходимо обратиться к врачам.

- Чтобы избежать травм в гололед, необходимо подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно микропористой или ребристой подошвой. Можно приобрести специальные съемные подошвы для ходьбы по гололеду. Во время перемещения по улице не спешить, избегать резких движений, а передвигаясь по льду, необходимо наступать на всю подошву. Также пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновым наконечником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Коми упала на обледенелой лестнице с ребенком на руках (подробности)