В Коми 21 человек попал в больницы с полученными из-за гололеда травмами

Фото: архив "КП"

В Коми за неполный ноябрь уже 30 человек пострадали из-за гололеда, а каждый третий попал в больницу с травмами. Такие данные озвучил главный врач Центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин.

По его словам, чаще всего опасность поджидает жителей Коми на ступенях лестниц и на остановках общественного транспорта.

Медик дал жителям республики ценные советы и напомнил, что при получении травм срочно необходимо обратиться к врачам.

- Чтобы избежать травм в гололед, необходимо подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно микропористой или ребристой подошвой. Можно приобрести специальные съемные подошвы для ходьбы по гололеду. Во время перемещения по улице не спешить, избегать резких движений, а передвигаясь по льду, необходимо наступать на всю подошву. Также пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновым наконечником.

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