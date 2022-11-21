Жительница Коми упала на обледенелой лестнице с ребенком на руках

Фото: соцсети
Жительница Сосногорска пожаловалась в социальных сетях на работу управляющей компании. По ее словам, из-за недосмотра она упала на обледенелой лестнице. Ситуация могла закончиться более тяжелыми последствиями, так как у нее на руках был маленький ребенок.
– Упала с ребенком на руках со ступенек возле подъезда, повредила ногу, ударилась локтем. Позвонила тут же в управляющую, – рассказала она.
По словам пострадавшей, в управляющей компании отреагировали на сообщение и привезли песок. Однако, судя по опубликованной фотографии, после засыпки песком лестница мало чем отличается от исходного состояния.
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