Жители района в Коми наткнулись на обглоданные останки

Фото: соцсети

Жители поселка городского типа Краснозатонский сообщили об очередном нападении волков на домашних питомцев. В социальных сетях появилась информация о найденным останках. Местные предположили, что это собака.

– Волки вышли на охоту, – передается в сообщении.

Кости нашли в районе Сосновой Поляны на Радужной улице. Судя по опубликованным кадрам, дикие животные оставили только позвоночник.

Ранее подобная информация приходила от жителей Сыктывкара. Труп собаки в таком же состоянии был обнаружен на Печорской улице.

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