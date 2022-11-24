Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 ноября 2022 8:20

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 58 новых случаев заболевания

В республике наблюдается увеличение показателя суточного прироста инфицированных
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми в течение уже нескольких суток наблюдается незначительный рост числа заболевших коронавирусом. Озвучена статистика на 24 ноября 2022 года. По данным федерального оперштаба, в республике за сутки выявили 58 случаев коронавируса, за весь период пандемии – 190 661. Выписано по выздоровлению на текущую дату в общей сложности 186 484 пациента, в том числе за сутки – 89. Жертвами инфекции стали 3 244 человека. За последние 24 часа летальных исходов не подтверждено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 21 человек попал в больницы с полученными из-за гололеда травмами (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2022: последние новости