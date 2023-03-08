В Международный женский день в Коми до -25 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 8 марта, в Коми ожидается небольшой снег, минимальная температура воздуха составит -25 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В регионе ожидается переменная облачность и небольшой снег. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -12...-7, на северо-востоке -17...-12, а на крайнем северо-востоке -25...-20 градусов. При этом на крайнем юге потеплеет до -2.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью Ю 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит -4...-2 градуса.

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