Синоптики пообещали в Коми сильный снег и крупу

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Синоптики ЦГМС Коми пообещали 9 марта облачную погоду с прояснениями, порывистый ветер вместе с метелями. Также метеорологи спрогнозировали мокрый снег и крупу.

По информации ведомства, сильные осадки начнутся днем, в отдельных районах ожидают гололедно-изморозевое отложение. Ветер пообещали южный от 7 до 12 м/с, местами будут метели со скоростью ветра 15-17 м/с.. Температура воздуха составит +1...-4, на севере -5...-10, в Воркутинском районе -11...-16°С.

В Сыктывкаре 9 марта спрогнозировали небольшой снег, метели и мокрый снег с крупой. Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью от 6 до 11 м/с. Температура днем составит около 0...-2°С.

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