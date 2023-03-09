«На фото смотрю постоянно»: в Коми скорбят по трагически погибшему 15-летнему Роману К.

Фото из личного архива

Семь месяцев прошло с жуткой трагедии, унесшей жизни двух подростков - Романа К. и 13-летней Сони К. Школьники утонули минувшим летом в Усинске.

Смерть юных усинцев стала большим ударом для их родителей, которые до сих пор не могут поверить в произошедшее. Мама Романа Наталья не может смириться с уходом горячо любимого сына и обращается к нему в письмах.

- Лишь на фото смотрю постоянно...

Разве в жизни могло это быть,

Чтоб мы разными жили мирами?

Я осталась... любить и скорбить, - написала мама мальчика.

Горожане соболезнуют женщине и желают ей сил пережить такое горе. На момент смерти Роману было всего 15 лет.

Напомним, девочка Соня 13 лет и ее друг Роман купались в водоеме в посёлке Парма, когда начали тонуть. Оба подростка не смогли справиться с течением, которое, по словам местных, очень сильное в этом месте, и ушли на дно. Некоторые отдыхающие даже попытались спасти ребят, но им это не удалось.

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