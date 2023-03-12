В воскресенье в Коми потеплеет до +3 градусов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 12 марта, в Коми ожидаются дожди и снег, максимальная температура воздуха составит +3 градуса. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В регионе будет облачно с прояснениями, днем ожидаются снег и дождь. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы могут достигать 15-17 м/с, метель. Температура в южных районах составит -2...+3, в северных -7...-2, а на крайнем северо-востоке -12...-7 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. В столице Коми ожидаются снег и дождь. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха составит 0...+2 градуса.

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