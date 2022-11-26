Сильный гололед и морозы: какими будут последние выходные ноября в Коми

Фото: архив "КП"

В Коми складывается неблагоприятная погода. По данным синоптиков, еще несколько дней на дорогах республики ожидается сильный гололед.

Также последние дни ноября будут снежными и туманными, говорят метеорологи. Столбик термометра же в эти дни опустится до -27 градусов.

- В субботу, 26 ноября, ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, на крайнем северо-востоке умеренный. Гололедно-изморозевые отложения, местами сильные. В отдельных районах туман. Ветер переменный 1-5 м/с, на северо-востоке Ю, ЮЗ 5-10 м/с. Температура ночью -12...-17, при прояснении -22...-27, днем -9...-14, местами -19...-24, на крайнем северо-востоке и в крайних северо-западных районах -5...-10 градусов, - дали подробный прогноз на сегодняшний день синоптики.

Также, по их данным, характер погоды не сильно изменится и в воскресенье, 27 ноября.

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