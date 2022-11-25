«У вас есть час»: мэрию Сыктывкара и Минтруд Коми экстренно эвакуируют из-за угроз минирования

Фото: «Моя столица»

В Сыктывкаре продолжается волна сообщений о минировании зданий. Так, сегодня, 26 ноября, на электронную почту сотрудников городской мэрии и регионального Минтруда пришли жуткие сообщения о том, что готовится взрыв. Неизвестные отправили послание, в котором обещают «превратить людей в фарш» и дают на эвакуацию лишь час.

- Срочно! В вашем здании опасно! Двое неизвестных заложили в здании черный пакет с устройством! Начинка состоит из химических элементов, в том числе ртути, поспешите! Все живые превратятся в фарш, у вас чуть больше часа, - говорится в сообщении.

На место инцидента оперативно выехали все экстренные службы города. Сейчас здания оцеплены, а на их территории работают кинологи и правоохранительные органы.

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