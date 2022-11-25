Мэрию Сыктывкара эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото: архив КП.
В Сыктывкаре вновь эвакуировали городскую администрацию. Об этом сообщили «КП-Коми» в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, неизвестные отправили сообщение о якобы заложенной бомбе. Из-за угроз минирования все сотрудники мэрии были эвакуированы. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы города.
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