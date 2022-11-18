В Сыктывкаре 9-летнего мальчика пытался заманить к себе домой незнакомец

Фото: архив КП.

Жительница Сыктывкара пожаловалась на незнакомых взрослых людей, которые пытались познакомиться на улице с ее 9-летним сыном-школьником и увести его в неизвестном направлении.

Всё случилось вчера, 17 ноября, во время эвакуации СОШ №12. Напомним, сообщения о минировании городских школ по электронной почте скорректировали расписание и рабочий график образовательных учреждений. Школьников распустили по домам в целях безопасности.

Мама мальчика рассказала порталу PG11.ru, что к её 9-летнему сыну на улице возле дома на Ленина, 74 подошёл незнакомец и предложил поиграть в игрушки, которые находятся у него дома.

Мальчик испугался, но сказал мужчине, что ему неинтересно это предложение и пошёл домой. По словам ребенка, недалеко от них стояли еще другие молодые люди подозрительного вида.

Между тем, подавать заявление в полицию сыктывкарка не стала, потому что посчитала, что ее не воспримут всерьез, мол, ребенок цел и с ним всё в порядке.

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