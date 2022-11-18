В Коми ВИЧ-инфицированная женщина получила срок за заражение партнера

Фото: архив КП.

В Коми 39-летняя женщина, знавшая, что у нее ВИЧ-инфекция, занималась сексом без защиты c мужчинами. В итоге заразила одного из них. За совершенное преступление женщина получила срок, рассказывает Объединённая пресс-служба судов Коми.

Как говорится в пресс-релизе, о своей болезни женщина знала ещё с августа 2010 года. Несмотря на это, она вступала в интимные отношения с мужчинами без средств защиты. Хотя по закону женщина была обязана предупреждать своих половых партнеров о заражении и обязательно предохраняться.

– В августе 2021 года она неоднократно вступала в незащищённый половой акт с мужчиной, не предупредив его о наличии у нее заболевания, и в итоге заразила его, – говорится в сообщении.

Мало того, женщина вступала в незащищённые половые связи и с ещё одним мужчиной. К счастью, беда его миновала. В январе и марте 2021 года он прошёл обследование, которое не выявило наличие у него опасного заболевания.

Приговором суда женщина получила 1 год в колонии общего режима.

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