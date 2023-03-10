В Коми подтверждены новые случаи смерти от коронавируса

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Десятки госпитализированных и новые смерти от коронавируса зарегистрировано в Коми. Как сообщили в оперштабе России по борьбе с ковидом, в республике второй день подряд фиксируют летальны исходы. Так, за минувшие 24 часа от осложнений, вызванных вирусом, скончались еще два человека, за все время - 3 266.

Заболели еще 95 человек, говорится в оперданных. Всего за годы пандемии было отмечено 195 820 факта заболевания, из них 191 581 (+73) случай закончился выздоровлением пациентов.

Госпитализация потребовалась еще 28 жителям Коми.

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