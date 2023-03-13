В Коми пообещали метели, снег с дождем и ветер с порывами до 25 м/с

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Синоптики ЦГМС пообещали 13 марта в Коми снег с дождями, метели, а также гололед с изморозью и сильным ветром до 25 м/с.

По информации метеорологов, ветер придет южный со скоростью от 8 до 13 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем составит от +2...+7°С.

На северо-востоке пообещали облачную погоду и мокрый снег. Скорость ветра составит 9-14 м/с, с порывами от 20 до 25 м/с. Температура воздуха составит +1...-4°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали снег с дождем и южный ветер от 8 до 13 м/с и порывы до 17 м/с. Температура составит +3...+5°С.

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