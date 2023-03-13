В Коми снижается заболеваемость коронавирусом

Фото: архив "КП"

В Коми снижается число заражений ковидом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Согласно последним цифрам, в республике насчитывается 196 049 случаев заболевания, 72 из которых были подтверждены за минувшие 24 часа. За это же время еще четыре пациента оказались на больничной койке.

Смертью закончились 3 266 фактов инфицирования. Новых смертей от ковида за последние сутки зафиксировано не было.

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