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НовостиОбщество13 марта 2023 6:52

Из Чувашии в Коми привезли опасный горох

Документацию на него признали недействительной
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Североморского управления Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Североморского управления Россельхознадзора

Предприятие из Чувашии привезло в Коми горох кормовой с декларацией, которая не соответствует закону. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского управления Россельхознадзора.

В документах не было результатов испытаний на наличие ртути, мышьяка и других токсичных веществ. Это является нарушением закона. Декларирование гороха признали недостоверным. Эта продукция поступила в Коми. Было объявлено предостережение.

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Информацию направили в полицию (подробности)