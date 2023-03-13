Из Чувашии в Коми привезли опасный горох

Фото: пресс-служба Североморского управления Россельхознадзора
Предприятие из Чувашии привезло в Коми горох кормовой с декларацией, которая не соответствует закону. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского управления Россельхознадзора.
В документах не было результатов испытаний на наличие ртути, мышьяка и других токсичных веществ. Это является нарушением закона. Декларирование гороха признали недостоверным. Эта продукция поступила в Коми. Было объявлено предостережение.
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Информацию направили в полицию (подробности)