В Коми привезли зерно с фальшивыми документами

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Из Удмуртии в Коми привезли зерно с фальшивой документацией. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

На одно из предприятий Коми поступила фуражная пшеница. К зерну прилагалась декларация о соответствии. Ее приняли на основании протокола испытаний. Однако на самом деле они проводились. Поэтому декларацию признали недействительной. Информацию об использовании подложных документов направили в полицию.

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