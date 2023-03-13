«До сих пор верит, что папа жив»: вдали от дома трагически погиб молодой отец из Коми

Фото из личного архива

Во время специальной военной операции погиб Сергей Кривошапкин из Коми. О гибели мужчины сообщили его родные в социальных сетях.

У мужчины дома осталась семья – жена и маленький сын. По словам супруги Сергея, мальчик до сих пор верит, что его папа жив и ждет, когда он появится онлайн в соцсетях, чтобы поговорить с ним.

- Сегодня мы потеряли папу… Верили детские глаза до последнего момента, что папа скоро выйдет в онлайн, - говорит женщина.

О дате похорон Сергея будет известно позже.

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