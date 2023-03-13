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НовостиОбщество13 марта 2023 5:15

Владимир Уйба сообщил о гибели двух жителей Коми в СВО

Оба служили в мотострелковом полку
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Уйба

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели в СВО двух жителей республики. По его словам, речь идет о младшем сержанте Сергее Кривошапкине из Емвы и рядовом Валерием Тонковым из Инты, служившие в мотострелковом полку.

– Они были храбрыми воинами, отважно сражались за Родину и отдали свои жизни за мир и независимость нашей страны, – отметил Уйба.

Руководитель региона принес глубокие и искренние соболезнования близким погибших и отметил, что в Коми будут хранить память о них.

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