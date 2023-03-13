Владимир Уйба сообщил о гибели двух жителей Коми в СВО

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели в СВО двух жителей республики. По его словам, речь идет о младшем сержанте Сергее Кривошапкине из Емвы и рядовом Валерием Тонковым из Инты, служившие в мотострелковом полку.

– Они были храбрыми воинами, отважно сражались за Родину и отдали свои жизни за мир и независимость нашей страны, – отметил Уйба.

Руководитель региона принес глубокие и искренние соболезнования близким погибших и отметил, что в Коми будут хранить память о них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ходе СВО погиб доброволец из Коми (подробнее)