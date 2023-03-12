В ходе СВО погиб доброволец из Коми

Фото: пресс-служба администрации Троицко-Печорского района
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Троицко-Печорского района Роман Мицкевич. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Мицкевич родился в поселке Приуральском. Он отправился в зону СВО добровольцем и погиб. В администрации выразили соболезнования родным и близким покойного.
– Вечная слава защитнику Родины, царствие небесное и вечная память, – говорится в сообщении.
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