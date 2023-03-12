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НовостиОбщество12 марта 2023 11:27

В ходе СВО погиб доброволец из Коми

Он жил в Троицко-Печорском районе
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Троицко-Печорского района

Фото: пресс-служба администрации Троицко-Печорского района

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Троицко-Печорского района Роман Мицкевич. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мицкевич родился в поселке Приуральском. Он отправился в зону СВО добровольцем и погиб. В администрации выразили соболезнования родным и близким покойного.

– Вечная слава защитнику Родины, царствие небесное и вечная память, – говорится в сообщении.

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