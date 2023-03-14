В Коми ожидают метели и порывы ветра до 27 м/с

Фото: архив КП

В Коми 14 марта пообещали дожди, снег и гололеды с изморозью. Метеорологи ЦГМС также ожидают метели.

По предоставленным данным, в отдельных районах также спрогнозированы гололеды и изморозь. Ветер ожидается южный со скоростью от 8 до 13 м/с. В некоторых местах будут порывы до 18 м/с.

Тяжелее всего ситуация будет в Воркутинском районе, где порывы достигнут 27 м/с. Температура ночью и днем 0..-5, ночью при прояснении до -11°С.

В Сыктывкаре 14 марта пообещали небольшой снег и порывистый ветер до 18 м/с. Температура ночью -5...-7, днем 0...-2°С.

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