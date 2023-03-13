Разрушительная сила надвигается на Коми

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В Коми прогнозируется опасная погода. О надвигающейся метели сообщает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков.

В штормовом предупреждении говорится, что в ближайшие часы в Коми разыграется метель, скорость которой будет достигать 27 м/с. Также неблагоприятная обстановка сложится и на дорогах.

В периоде с 18.00 13 марта до 6.00 14 марта в южных и центральных районах сохранится усиление юго-западного ветра 8-13 м/с, порывами 15-18 м/с. Районы: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Княжпогостский, Удорский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский.

В периоде с 18.00 13 марта до 18.00 14 марта в большинстве северных районов сохранится усиление юго-западного, южного ветра 8-13 м/с, порывами 15-18 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 500-1000 м. Районы: Интинский, Усинский, Печорский, Усть-Цилемский и Ижемский.

В периоде с 18.00 13 марта до 18.00 14 марта в Воркутинском районе сохранится усиление юго-западного ветра 13-18 м/с, порывами 22-27 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 100-1000 м.

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