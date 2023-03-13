Аномальное потепление надвигается на Коми

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В Коми ожидается значительное потепление. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, подобная картина будет наблюдаться во всех регионах страны. По данным метеоролога, столбик термометра поднимется вверх в ближайшие дни.

Однако вместе с потеплением на Коми надвигаются и опасные погодные явления.

— Начиная со среды, вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы. Особенно тепло будет на Дальнем Востоке, — цитирует ТАСС Вильфанда.

В Коми потепление будет сопровождаться усилением юго-западного ветра порывами до 12-17 м/с, местами до 22 м/с, метелью. Снег будет переходить в мокрый снег и дождь. Состояние дорог ухудшится, возможен сход наледи и сосулек с крыш. Преобладающая температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем — +1...+6 градусов. На крайнем северо-востоке ночью ожидается -5...-12 градусов и повышение до 0 днем.

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