В Коми пообещали метели, мокрый снег и дожди

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 15 марта. По предоставленным данным, в республике пообещали метели и порывистый ветер со скоростью до 22 м/с. Метеорологи сообщили, что метель и сильные порывы ветра преимущественно ожидаются на северо-восточной части региона. Ожидаются также снегопады, мокрый снег и дождь. В отдельных районах на севере ожидабт гололед. Температура +1...+6, на крайнем северо-востоке -1...-6°С. В Сыктывкаре пообещали метели и мокрый снег. Ветер будет южный от 7 до 12 м/с. Температура ночью -3...-5, днем +4...+6°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми ожидают метели и порывы ветра до 27 м/с (подробнее)