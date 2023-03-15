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Общество15 марта 2023 4:15

В Коми пообещали метели, мокрый снег и дожди

Пока что прогнозируется неблагоприятная погода
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 15 марта. По предоставленным данным, в республике пообещали метели и порывистый ветер со скоростью до 22 м/с. Метеорологи сообщили, что метель и сильные порывы ветра преимущественно ожидаются на северо-восточной части региона. Ожидаются также снегопады, мокрый снег и дождь. В отдельных районах на севере ожидабт гололед. Температура +1...+6, на крайнем северо-востоке -1...-6°С. В Сыктывкаре пообещали метели и мокрый снег. Ветер будет южный от 7 до 12 м/с. Температура ночью -3...-5, днем +4...+6°С.

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