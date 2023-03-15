В Коми сравнялись суточные показатели заболеваемости и выздоровления от коронавируса

Фото: архив "КП"

В Коми официально подтвердили 196 202 случая заражения коронавирусом за три года пандемии. За сутки показатель заболеваемости вырос на 78 новых фактов, столько же человек были сняты с медицинского учета по выздоровлению

Всего болезнь побороли 192 049 жителей Коми, а 3 266 человек стали жертвами ковида. Новых смертей от инфекции за сутки отмечено не было.

Госпитализация потребовалась еще 20 зараженным.

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