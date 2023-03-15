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НовостиОбщество15 марта 2023 6:15

В Коми намерены в 2023 году построить 22 ФАПа и 2 амбулатории

О решении сообщили в правительстве республики
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации пресс-службы главы Коми, в 2023 году на территории республики построят две врачебные амбулатории и 22 ФАПа.

Решение озвучили на еженедельном оперативном совещании региона. По информации главы Коми Владимира Уйбы, ФАПы помогут оказывать помощь жителям отдаленных районов.

Речь идет, в частности, о населенных пунктах в Корткеросском, Сыктывдинском, Троицко-Печорском, Удорском, Сысольском районах. Уточняется, что девять объектов построят за счет реализации регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

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