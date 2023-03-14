Пропавшего в Сыктывкаре 13-летнего мальчика нашли спящим в подъезде

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре минувшей ночью пропал 13-летний школьник. На его поиски были брошены силы полиции и волонтерского движения «Лиза Алерт». Через несколько часов поисков стало известно, что школьника нашли живым и здоровым.

Оказалось, что подросток ночевал в одном из подъездов города. Он ушел из дома после ссоры с папой, а после боялся прийти домой.

Сейчас по факту произошедшего начата проверка.

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