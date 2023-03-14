В Сыктывкаре прекращены поиски пропавшего 13-летнего подростка

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре пропал 13-летний подросток. Об этом в социальных сетях ночью, 14 марта, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». По данным добровольцев, школьник ушел из дома 13 марта и не вернулся.

На утро ориентировка была обновлена. В посте указывалось, что поиски прекращены, а подросток найден живым.

Причины ухода мальчика не уточняются. Остальные детали также традиционно не раскрываются волонтерами.

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