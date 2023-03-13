«Никому не пожелаю такую мать»: в Коми 16-летний подросток до смерти забил маму

Фото из личного архива

Всю Коми потрясла жуткая трагедия, которая произошла в поселке Нижний Одес в мартовские праздники. Местная жительница умерла от рук собственного сына-подростка Ильи Г. (имя изменено, - прим.ред.), который, как считает следствие, забил женщину до смерти.

- По данным следствия, 16-летний подросток, находясь по месту жительства, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, жестоко избил свою мать. Через непродолжительное время от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в СК.

По словам знакомых семьи, у погибшей были проблемы с алкоголем, а сам мальчик никогда не отличался суровым или агрессивным характером, поэтому произошедшее стало шоком для многих.

- Так страшно, такой добрый, светлый мальчик был всегда, не знаю, что такое случилось, что нервы так сдали, - рассуждает местная жительница Татьяна.

- Там мать – алкоголичка, какие нервы-то должны быть у него? Никому не пожелаю пьющих родителей, а особенно, мать, - пишет Александра.

Предполагается, что конфликт между мамой и сыном случился из-за игровой зависимости подростка. Мальчик вспылил и стал избивать женщину, когда подросток прекратил насилие, мать еще была жива, однако скорую школьник вызывать не стал.

Сейчас Илья находится под стражей. На допросе он полностью признал свою вину.

Следователям предстоит установить точную картину трагического дня и выяснить причины произошедшего.

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