В Коми 16-летний подросток до смерти избил мать

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сосногорске 16-летнего подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его матери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, подросток находился дома. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений юноша жестоко избил свою мать. Через непродолжительное время пострадавшая скончалась. Злоумышленника задержали. Молодому человеку предъявили обвинение. Его заключили под стражу.

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