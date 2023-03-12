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НовостиОбщество12 марта 2023 10:51

В Коми 16-летний подросток до смерти избил мать

Его заключили под стражу
Источник:kp.ru
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сосногорске 16-летнего подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его матери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, подросток находился дома. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений юноша жестоко избил свою мать. Через непродолжительное время пострадавшая скончалась. Злоумышленника задержали. Молодому человеку предъявили обвинение. Его заключили под стражу.

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