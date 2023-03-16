В Коми температура воздуха поднимется до +7 градусов

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Синоптики ЦГМС пообещали в Коми 16 марта мокрый снег, гололед и порывистый ветер. По прогнозу метеорологов, скорость ветра будет до 20 м/с. В регионе также ожидают гололед и усиленный ветер до 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит +2...+7, на крайнем северо-востоке ночью -1...-6, днем -1...+4 °С.

В Сыктывкаре 16 марта пообещали облачную погоду, небольшие осадки и скорость ветра 7-12 м/с. Температура ночью 0...+2, днем +4...+6°С.

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