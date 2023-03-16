В Коми число зараженных COVID-19 выросло на 81 новый случай

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Стало известно, сколько случаев заражения коронавирусом диагностировали в Коми за минувшие сутки. Согласно данным федерального оперштаба, показатель заболеваемости достиг 196 283 и вырос на 81 новый факт инфицирования.

Из общего числа заболевших 192 103 человека побороли болезнь, показатель выздоровления за сутки вырос на 54. В то же время десять зараженных оказались на больничной койке.

Жертвами инфекции стали 3 266 жителей Коми.

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