«Северный оливье»: сыктывкарка представила свой рецепт новогоднего салата известному российскому шеф-повару Ивлеву

Секрет северного оливье рассказала сыктывкарка Юлия Панюкова. Фото: личный архив.

Сыктывкарка Юлия Панюкова вновь стала участницей конкурса Константина Ивлева на лучшее новогоднее блюдо и претенденткой на победу. В этом году наш кулинар представила салат с оригинальным названием «Северный оливье». О таинственных ингредиентах новой закуски расскажет «Комсомолка».

Всё своё

Ну какой же новогодний стол без салата оливье?! Сложно представить пиршество года без главного украшения. Особенность новогоднего салата в исполнении Юлии Панюковой – майонез по домашнему рецепту, овощи, заботливо выращенные на своём огороде летом, и… колбаса из оленины, которая изготовлена оленеводческим предприятием нашей республики. Плюс ко всему Юля очень творчески подошла к созданию видеорецепта. В сказочном зимнем лесу, посреди заснеженных деревьев красавица поставила стол, покрытый скатертью с национальными орнаментами, оформила всю локацию в волшебном стиле – будто в ожидании чуда.

Ступая на ковровые самотканые дорожки, блогер «познакомила» зрителя с продуктами для будущего шедевра, некоторые она доставала из плетёных корзинок прямо из-под ёлочек. И почти всё своё у нашей хозяюшки – картошку сама осенью выкопала, огурчики тоже засолены по-домашнему рецепту. И как же красиво сыктывкарка преподносит сам салат – украшает яичной лодочкой, в которой нежится красная икра. Этот оливье точно можно назвать королевским блюдом! Румяная от морозца, с очаровательной улыбкой на лице – мы уверены, наша Юлия точно станет победителей в этом году.

Готовить надо исключительно в хорошем настроении. Фото: Михаил Фотиев.

Серьёзное увлечение

Напомним, сыктывкарка Юлия Панюкова сейчас работает в республиканском Доме дружбы народов методистом, в её дружной семье подрастают двое сыновей. Готовить наша героиня любит с самого детства. В непростые пандемийные времена горожанка осталась без работы, и чтобы не тратить энергию понапрасну, занялась фото- и видеосъёмкой оригинальных рецептов. В итоге хобби переросло в серьёзное увлечение, которое по сей день поддерживает вся семья.

В 2021 году сыктывкарка уже покорила известного шеф-повара селёдкой под шубой под названием «Столовая королевишна». Фишкой салата стали маринованный красный лук, отсутствие майонеза и оригинальная подача. Призом за победу стал набор фирменной посуды для новогодней сервировки стола.

В этом году за лучший рецепт оливье победитель получит эксклюзивный символ Нового года от «Кольчугинского мельхиора» – медный мармит с уникальной гравировкой и орнаментом, а также сервировочную салатную пару. За лучшую селёдку под шубой победитель получит настоящую шубу. Самых-самых крутых поваров определит сам Константин Ивлев вместе с российским Дедом Морозом и карельским Дедом Морозом Талви Укко.

Поддержим!

С фуд-блогером Юлией «Комсомольская правда – Коми» знакома уже давно, кулинар была героиней журнала «КП-Авиа», где рассказала про свою семью, поделилась секретами вкусного питания и даже раскрыла главный ингредиент своих блюд. Главный совет хозяюшки: «Готовьте с душой, а заправляйте только любовью».

Юлия опубликовала видеорецепт в интернете с хештэгами #Всероссийский, #IVВсероссийскийКонкурсНаЛучшееНовогоднееБлюдо, #оливьетаз и отметила Константина Ивлева. Вы можете поддержать участницу из Коми!

Наши читатели могут успеть принять участие в конкурсе и тоже поделится своими рецептами главных блюд самого волшебного праздника, который вот-вот скоро придёт в каждый дом!

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