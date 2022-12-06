«В белом платье»: экстремалка из Коми тренируется для прохождения мирового рекорда во льдах среди женщин

Фото: из личного архива героя публикации

Экстремалка Лара Гвардина вновь покорила сердца жителей Республики Коми! Она выложила потрясающие фотографии – в белом платье на фоне морозной красоты сыктывкарских простор.

Лара планирует пробыть в ледяной проруби час и побить свой апрельский рекорд (тогда она просидела там 36 минут) и мировой заодно, она хочет пробыть в холодной воде больше 60 минут. Сейчас она представила снимки со снежной фотосессии в группе «Яморжиня», где сейчас проходит активное голосование за представительниц слабого пола, которых не пугает экстремальное зимнее плавание.

Фото: из личного архива героя публикации

Сейчас Лара Гвардина очень много тренируется и постепенно увеличивает время пребывания в проруби.

– В прошлогоднем конкурсе «Яморжиня» я разделила первое место в номинации «Мисс Максимум». В этом сезоне продолжаю двигаться к своей цели – нахождение в проруби более часа. Желаю всем конкурсанткам крепкого здоровья и хорошей зимы! – написала активистка Лара в группе Яморжиня.

Фото: из личного архива героя публикации

Кстати, белое платье Лара сшила сама, в нём праздновала свадьбу старшая дочь моржини – Валерия. Теперь же наряд украсил и маму девушки.

Поддержать нашу землячку в конкурсе «снежных королев» можете и вы, лайкнув запись в группе «Яморжиня».

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