Показатель выздоровления от коронавируса в Коми вырос на 136 человек

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В Коми обнародованы свежие данные по коронавирусу, отражающие эпидобстановку в регионе. Так, за сутки было обнаружено еще 83 факта заболевания ковидом. За все время пандемии число инфицированных достигло 196 366.

Выздороветь удалось 192 239 жителям Коми, что на 136 человек больше, чем было днем ранее. В то же время 17 пациентов попали на больничную койку из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Жертвами инфекции официально признаны 3 266 заболевших.

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