В Коми не зарегистрированы случаи полиомиелита

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В Коми не были отмечены случаи заражения полиомиелитом. Об этом сообщает БНК со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Однако в 2022 году были факты заболевания коклюшем и вирусным гепатитом. Все случаи - единичны, говорят специалисты.

- В регионе охват вакцинацией против полиомиелита и других инфекций (коклюш, дифтерия, гепатит В, корь, краснуха, туберкулез, эпидемический паротит) выше нормативного показателя в 95%. Были отмечены только единичные случаи коклюша (3) и вирусного гепатита В (2), - рассказали в ведомстве.

Таким образом, дополнительной вакцинации население не требуется, добавили в Роспотребнадзоре.

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